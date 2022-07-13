Новый канал>G.space>Новости

Премия «Эмми-2022»: список номинантов

Известны номинанты премии Эмми 2022: полный список номинантов

Американская телевизионная академия представила полный список номинантов на премию «Эмми 2022». Уже 13 сентября будут названы победители в своих категориях. А пока читай полный список номинантов «Эмми 2022» и выбирай своего фаворита.

Полный список претендентов на премию «Эмми-2020»:

Лучший драматический сериал:

Cейчас смотрят
  • «Наследование» (Succession)
  • «Очень странные дела» (Stranger Things)
  • «Игра в кальмара» (Squid Game)
  • «Лучше позвоните Солу» (Better Call Saul)
  • «Озарк» (Ozark)
  • «Эйфория» (Euphoria)
  • «Разделение» (Severance)
  • «Шершни» (Yellowjackets)

Лучший актер первого плана в драматическом сериале:

  • Джейсон Бейтман («Озарк»)
  • Брайан Кокс («Наследование»)
  • Джереми Стронг («Наследование»)
  • Боб Оденкирк («Лучше позвоните Солу»)
  • Адам Скотт («Разделение»)
  • Ли Чон Че («Игра в кальмара)

Лучшая актриса первого плана в драматическом сериале:

  • Риз Уизерспун («Утреннее шоу»)
  • Зендея («Эйфория»)
  • Лора Линни («Озарк»)
  • Сандра Оу («Убивая Еву»)
  • Джоди Комер («Убивая Еву»)
  • Мелани Лински («Шершни»)

Лучший комедийный сериал:

  • «Удивительная миссис Мэйзел» (The Marvelous Mrs. Maisel)
  • «Тед Лассо» (Ted Lasso)
  • «Барри» (Barry)
  • «Укрощай свой энтузиазм» (Curb Your Enthusiasm)
  • «Уловки» (Hacks)
  • «Убийства только в доме» (Only Murders in the Building)
  • «Что мы делаем в тени» (What We Do in the Shadows)
  • «Начальная школа Эбботта» (Abbott Elementary)

Лучший актер первого плана в комедийном сериале:

  • Дональд Гловер («Атланта»)
  • Николас Холт («Большая»)
  • Билл Хейдер («Барри»)
  • Стив Мартин («Убийства только в доме»)
  • Мартин Шорт («Убийства только в доме»)
  • Джейсон Судейкис («Тед Лассо»)

Лучшая актриса первого плана в комедийном сериале:

  • Джин Смарт («Уловки»)
  • Кейли Куоко («Стюардесса»)
  • Рейчел Броснахан («Удивительная миссис Мэйзел»)
  • Эль Фаннинг («Большая»)
  • Исса Рэй («Неуверенная»)
  • Квинта Брансон («Начальная школа Эбботта»)

Лучший минисериал:

  • «Белый лотос» (The White Lotus)
  • «Ломка» (Dopesick)
  • «Выбыла» (The Dropout)
  • «Выдуманная Анна» (Inventing Anna)
  • «Пэм и Томми» (Pam & Tommy)

Лучший телефильм:

  • «Рэй Донован: Фильм» (Ray Donovan: The Movie)
  • «Чип и Дейл: Рейнджеры спасения» (Chip’n Dale: Rescue Rangers)
  • «Чрезвычайное Рождество Зоуи» (Zoey’s Extraordinary Christmas)
  • «Выживший» (The Survivor)
  • «Рено 911!: Охота на QAnon» (Reno 911!: The Hunt For QAnon)

Лучший актер первого плана в минисериале или телефильме:

  • Колин Ферт («Лестница»)
  • Эндрю Гарфилд («Под флагом неба»)
  • Оскар Айзек («Сцены по браку»)
  • Химеш Пател («Станция 11»)
  • Себастьян Стэн («Пэм и Томми»)

Лучшая актриса первого плана в минисериале или телефильме:

  • Тони Коллетт («Лестница»)
  • Маргарет Кволли («Горничная»)
  • Джулия Гарнер («Выдуманная Анна»)
  • Сара Полсон («Импичмент: Американская история преступлений»)
  • Лили Джеймс («Пэм и Томми»)

Лучшее вечернее шоу:

  • Last Week Tonight with John Oliver
  • The Late Show with Stephen Colbert
  • The Daily Show with Trevor Noah
  • Late Night with Seth Meyers
  • Jimmy Kimmel Live

Фото: IStock

Читай також:

Новые сериалы 2022: что из премьер вы могли пропустить

ТОП-7: Лучшие украинские сериалы, которые стоит посмотреть 

новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь