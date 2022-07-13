Известны номинанты премии Эмми 2022: полный список номинантов

Американская телевизионная академия представила полный список номинантов на премию «Эмми 2022». Уже 13 сентября будут названы победители в своих категориях. А пока читай полный список номинантов «Эмми 2022» и выбирай своего фаворита.
Полный список претендентов на премию «Эмми-2020»:
Лучший драматический сериал:
- «Наследование» (Succession)
- «Очень странные дела» (Stranger Things)
- «Игра в кальмара» (Squid Game)
- «Лучше позвоните Солу» (Better Call Saul)
- «Озарк» (Ozark)
- «Эйфория» (Euphoria)
- «Разделение» (Severance)
- «Шершни» (Yellowjackets)
Лучший актер первого плана в драматическом сериале:
- Джейсон Бейтман («Озарк»)
- Брайан Кокс («Наследование»)
- Джереми Стронг («Наследование»)
- Боб Оденкирк («Лучше позвоните Солу»)
- Адам Скотт («Разделение»)
- Ли Чон Че («Игра в кальмара)
Лучшая актриса первого плана в драматическом сериале:
- Риз Уизерспун («Утреннее шоу»)
- Зендея («Эйфория»)
- Лора Линни («Озарк»)
- Сандра Оу («Убивая Еву»)
- Джоди Комер («Убивая Еву»)
- Мелани Лински («Шершни»)
Лучший комедийный сериал:
- «Удивительная миссис Мэйзел» (The Marvelous Mrs. Maisel)
- «Тед Лассо» (Ted Lasso)
- «Барри» (Barry)
- «Укрощай свой энтузиазм» (Curb Your Enthusiasm)
- «Уловки» (Hacks)
- «Убийства только в доме» (Only Murders in the Building)
- «Что мы делаем в тени» (What We Do in the Shadows)
- «Начальная школа Эбботта» (Abbott Elementary)
Лучший актер первого плана в комедийном сериале:
- Дональд Гловер («Атланта»)
- Николас Холт («Большая»)
- Билл Хейдер («Барри»)
- Стив Мартин («Убийства только в доме»)
- Мартин Шорт («Убийства только в доме»)
- Джейсон Судейкис («Тед Лассо»)
Лучшая актриса первого плана в комедийном сериале:
- Джин Смарт («Уловки»)
- Кейли Куоко («Стюардесса»)
- Рейчел Броснахан («Удивительная миссис Мэйзел»)
- Эль Фаннинг («Большая»)
- Исса Рэй («Неуверенная»)
- Квинта Брансон («Начальная школа Эбботта»)
Лучший минисериал:
- «Белый лотос» (The White Lotus)
- «Ломка» (Dopesick)
- «Выбыла» (The Dropout)
- «Выдуманная Анна» (Inventing Anna)
- «Пэм и Томми» (Pam & Tommy)
Лучший телефильм:
- «Рэй Донован: Фильм» (Ray Donovan: The Movie)
- «Чип и Дейл: Рейнджеры спасения» (Chip’n Dale: Rescue Rangers)
- «Чрезвычайное Рождество Зоуи» (Zoey’s Extraordinary Christmas)
- «Выживший» (The Survivor)
- «Рено 911!: Охота на QAnon» (Reno 911!: The Hunt For QAnon)
Лучший актер первого плана в минисериале или телефильме:
- Колин Ферт («Лестница»)
- Эндрю Гарфилд («Под флагом неба»)
- Оскар Айзек («Сцены по браку»)
- Химеш Пател («Станция 11»)
- Себастьян Стэн («Пэм и Томми»)
Лучшая актриса первого плана в минисериале или телефильме:
- Тони Коллетт («Лестница»)
- Маргарет Кволли («Горничная»)
- Джулия Гарнер («Выдуманная Анна»)
- Сара Полсон («Импичмент: Американская история преступлений»)
- Лили Джеймс («Пэм и Томми»)
Лучшее вечернее шоу:
- Last Week Tonight with John Oliver
- The Late Show with Stephen Colbert
- The Daily Show with Trevor Noah
- Late Night with Seth Meyers
- Jimmy Kimmel Live
Фото: IStock
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