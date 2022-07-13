Известны номинанты премии Эмми 2022: полный список номинантов

Американская телевизионная академия представила полный список номинантов на премию «Эмми 2022». Уже 13 сентября будут названы победители в своих категориях. А пока читай полный список номинантов «Эмми 2022» и выбирай своего фаворита.

Полный список претендентов на премию «Эмми-2020»:

Лучший драматический сериал:

Cейчас смотрят

«Наследование» (Succession)

«Очень странные дела» (Stranger Things)

«Игра в кальмара» (Squid Game)

«Лучше позвоните Солу» (Better Call Saul)

«Озарк» (Ozark)

«Эйфория» (Euphoria)

«Разделение» (Severance)

«Шершни» (Yellowjackets)

Лучший актер первого плана в драматическом сериале:

Джейсон Бейтман («Озарк»)

Брайан Кокс («Наследование»)

Джереми Стронг («Наследование»)

Боб Оденкирк («Лучше позвоните Солу»)

Адам Скотт («Разделение»)

Ли Чон Че («Игра в кальмара)

Лучшая актриса первого плана в драматическом сериале:

Риз Уизерспун («Утреннее шоу»)

Зендея («Эйфория»)

Лора Линни («Озарк»)

Сандра Оу («Убивая Еву»)

Джоди Комер («Убивая Еву»)

Мелани Лински («Шершни»)

Лучший комедийный сериал:

«Удивительная миссис Мэйзел» (The Marvelous Mrs. Maisel)

«Тед Лассо» (Ted Lasso)

«Барри» (Barry)

«Укрощай свой энтузиазм» (Curb Your Enthusiasm)

«Уловки» (Hacks)

«Убийства только в доме» (Only Murders in the Building)

«Что мы делаем в тени» (What We Do in the Shadows)

«Начальная школа Эбботта» (Abbott Elementary)

Лучший актер первого плана в комедийном сериале:

Дональд Гловер («Атланта»)

Николас Холт («Большая»)

Билл Хейдер («Барри»)

Стив Мартин («Убийства только в доме»)

Мартин Шорт («Убийства только в доме»)

Джейсон Судейкис («Тед Лассо»)

Лучшая актриса первого плана в комедийном сериале:

Джин Смарт («Уловки»)

Кейли Куоко («Стюардесса»)

Рейчел Броснахан («Удивительная миссис Мэйзел»)

Эль Фаннинг («Большая»)

Исса Рэй («Неуверенная»)

Квинта Брансон («Начальная школа Эбботта»)

Лучший минисериал:

«Белый лотос» (The White Lotus)

«Ломка» (Dopesick)

«Выбыла» (The Dropout)

«Выдуманная Анна» (Inventing Anna)

«Пэм и Томми» (Pam & Tommy)

Лучший телефильм:

«Рэй Донован: Фильм» (Ray Donovan: The Movie)

«Чип и Дейл: Рейнджеры спасения» (Chip’n Dale: Rescue Rangers)

«Чрезвычайное Рождество Зоуи» (Zoey’s Extraordinary Christmas)

«Выживший» (The Survivor)

«Рено 911!: Охота на QAnon» (Reno 911!: The Hunt For QAnon)

Лучший актер первого плана в минисериале или телефильме:

Колин Ферт («Лестница»)

Эндрю Гарфилд («Под флагом неба»)

Оскар Айзек («Сцены по браку»)

Химеш Пател («Станция 11»)

Себастьян Стэн («Пэм и Томми»)

Лучшая актриса первого плана в минисериале или телефильме:

Тони Коллетт («Лестница»)

Маргарет Кволли («Горничная»)

Джулия Гарнер («Выдуманная Анна»)

Сара Полсон («Импичмент: Американская история преступлений»)

Лили Джеймс («Пэм и Томми»)

Лучшее вечернее шоу:

Last Week Tonight with John Oliver

The Late Show with Stephen Colbert

The Daily Show with Trevor Noah

Late Night with Seth Meyers

Jimmy Kimmel Live

Фото: IStock

Читай також:

Новые сериалы 2022: что из премьер вы могли пропустить

ТОП-7: Лучшие украинские сериалы, которые стоит посмотреть