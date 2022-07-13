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Первая после Ирины Шейк: Кто стал новой девушкой Брэдли Купера?

Кто стал новой девушкой Брэдли Купера?

Звезда наконец-то вернулся в дейтинг

О расставании голливудского актера Брэдли Купера и модели Ирины Шейк не говорил, пожалуй, только ленивый. С тех пор прошло уже много времени. Ирина успела вкратце встретиться с Канье Вестом, а вот Брэдли оставался одиноким. И вот красавчик наконец-то нашел новую девушку.

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Как пишет издание PageSix, сейчас Брэдли Купер встречается с 45-летней Хумой Абедин, которая долгое время работала помощницей Хиллари Клинтон. Инсайдер из окружения 47-летнего актера рассказал, что пара встречается уже несколько месяцев. Влюбленных познакомила главный редактор Vogue Анна Винтур.

Напомним, что Брэдли Купер и Ирина Шейк вместе воспитывают 5-летнюю дочь Лею. У новой избранницы актера тоже есть ребенок. Хума Амедин воспитывает 10-летнего сына Джордана со своим бывшим мужем, скандальным эксконгрессменом Энтони Вайнером.

Фото: Getty Images

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