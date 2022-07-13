Украинская певица Аня Тринчер и украинская группа MBreeze представили дуэт и видео на нем под названием «Ти робив мені каву». Лирическая песня повествует о паре, которую разделила война. Парень ушел на фронт, а девушка ждет его дома.

Смотреть премьеру клипа Аня Тринчер и MBreeze — «Ти робив мені каву» онлайн:

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««Contra spem spero нашого часу або Кохання під час війни» Сьогодні ми всі розлучилися, але не через сварки чи нелюбов, а через війну. Для багатьох з нас єдина можливість зустрітися з коханим- це зануритися в сновидіння», – прокомментировала трек Аня Тринчер на своем YouTube.

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