MONATIK — From U to z: смотреть онлайн премьеру клипа

MONATIK представил релиз анимированного клипа на один из лед-синглов ЕР – «From U to z», режиссером которого стал Дмитрий Нечепуренко (DredLock Production)

MONATIK, известный своим высоким уровнем креативных идей и подходом к выпуску видеоработ, в этот раз поражает новой эстетикой кинематографии музыки. Как признается сам автор идеи и режиссер видео, в столь сложные времена очень хотелось выражать свои мысли не через кадры с артистом, а добавлять видеоработам новый своеобразный, но все же такой интересный и глубокий стиль и форму. Услышав песню «From U to z» из ЕР «ART Оборона» Дмитрий увидел ряд образов и с их помощью изобразил целую историю победы украинцев.

— Сейчас самое болезненное место каждого украинца – это сердце. Поэтому первый образ, отвечающий эмоциональному шару, в котором мы существуем во время войны – самое сердце. Его крепят как снаружи физически, так и изнутри – эмоционально и физически одновременно. Впечатление, что твой motor of love постоянно на острие атаки и преимущественно без защиты, без бронежилета, полностью открыт. Услышав песню, уже сложно было отказаться от символов. Они не столь красноречивы, как документальное или просто «живое» видео, но символами лучше охватить весь спектр чувств. Любовь, дружба, самоотверженность, жизнь, смерть и война – без пафоса и фальши, об этом хочется и нужно говорить. Да, во время войны, среди воздушной тревоги очень сложно делать технически совершенные работы, на это просто нет времени. Тем не менее, можно выбрать форму и стиль, не требующие мега ресурсов. Коллаж и стоп-моушн – как вариант. Надеюсь я смог услышать и передать, по-моему, основной месседж – жажду жизни при всем и большом желании украинцев победить зло и быть свободными, — комментирует видео режиссер Дмитрий Нечепуренко.

MONATIK, в свою очередь, продолжает поддерживать талантливых украинских художников. В начале войны артист запустил творческую инициативу Art During The War In Ukraine и наделяет специальными грантами творческих личностей. История создания этой работы войдет в книгу, которую артист планирует опубликовать сразу после победы Украины.

Уже годы подряд видеоработы MONATIK покоряют сердца миллионов поклонников со всего мира, а также получают отличия на музыкальных премиях. Напомним, что в конце прошлого года артист также выпустил анимированное видео на сингл «С.О.В.А?», презентация которого состоялась на онлайн-конференции Vogue и вызвала восхищение не только у украинцев, но и мирового сообщества.

Поэтому мотивироваться на победу и смотреть анимированное видео на песню From U to z можно по ссылке на клип.

