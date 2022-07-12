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«Ляпис Трубецкой» – «‎Воины света»: музыканты перепели культовый трек на украинском языке

Ляпис Трубецкой – ‎Воины света: музыканты перепели культовый трек на украинском языке

Текст новой версии написал украинский поэт и писатель Сергей Жадан

«‎Все воинам света и воинам добра посвящается! В это нелегкое для всех нас время очень важно оставаться вместе, оставаться сильными, настоящими воинами! – прокомментировал релиз лидер группы Сергей Михалок. – Именно поэтому мы решили порадовать наших друзей, наших братьев и сестер песней, которую вы уже хорошо знаете, еще с 2014 года. Но мы хотим презентовать вам ее на любимом нами и, я уверен, многими из вас языке, а также в новой акустической версии. Это песня о свободе и любви, о борьбе и вере и о победе добра над злом».

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Ляпис Трубецкой – ‎Воины света: музыканты перепели культовый трек на украинском языке

«Ляпис Трубецкой» – «‎Воины света»: слушать онлайн украинскую версию песни

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