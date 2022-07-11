«Он – раненый киборг, она – пленница бомбоубежища «Азовсталь» с сыном»: История одной семьи из Мариуполя

Украинский исполнитель Chingis выпустил жизненный сингл «Очі». Родной племянник певца Андрей – раненый пленник офицер. Он до последнего защищал свою семью. Жена с маленьким сыном, пройдя фильтрационные лагеря, находится в безопасности. А он – в плену. Вся боль своего сердца, своей семьи и всей Украины воплощена в песне «Очі».

«У меня есть смелость рассказать вам историю… Историю любви, историю выживания, историю войны, историю «Азовстали»… Он – защитник Мариуполя, подполковник Нацгвардии, киборг «Азовстали», сын моей родной сестры. Она – жена военного. Его жена. Пленница бомбоубежища «Азовсталь» с сыном на руках… Это боль… Боль моего сердца. ОН – мой родной племянник. В настоящее время раненый военнопленный офицер. ОНА – моя невестка, прошедшая с ребенком фильтрационные лагеря. Уже в безопасности. Что дальше? Сколько таких историй, пока идет война? Сколько глаз с надеждой? Сколько сердец? Верю в Украину и ВСУ! Ибо вера – в глазах каждого из вас! Потому что ваши глаза – щекочут душу…», — рассказывает Chingis.

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Ради помощи военным, Chingis основал благотворительный проект «We are from Ukraine». Вся прибыль от продажи вещей с уникальной патриотической символикой отправляется на нужды ВСУ и ТРО.

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