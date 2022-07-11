Маша Ефросинина рассказала о встрече с мужем после долгой разлуки

Из-за полномасштабной войны телеведущая не виделась с мужем около трех месяцев

Сейчас Маша Ефросинина с двумя детьми живет за границей, а ее супруг – бизнесмен Тимур Хромаев – находится в Киеве. Он защищает город в составе добровольческого отряда. Недавно паре удалось встретиться в Варшаве, куда бизнесмен приехал за гуманитарным грузом.

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О том, как прошла их встреча, Маша Ефросинина откровенно рассказала в новом выпуске YouTube-проекта «‎Взрослые девочки». Когда телеведущая приехала к мужу, думала, что они набросятся друг на друга, как в кино. Но этого не произошло:

– Было непросто. Мы очень поменялись. Он весь на военной тематике, уже видел очень много всего. А я со своим немецким бытом, кучей работы и стресса… И между нами в какой-то момент была странная вибрация.

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По словам телеведущей, напряженность в отношениях с мужем вскоре ушла. Все «‎починил» секс:

– Оказывается, спустя 20 лет отношений секс может быть очень новый. Потому что вы очень друг по другу соскучились. Выяснилось, что мы на 2,5 месяца не расставались никогда. И в этом тоже есть определенная прелесть.