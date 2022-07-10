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Эксклюзив! Группа Maneskin представила новый трек на грандиозном концерте в Риме

Группа Maneskin представила новый трек на грандиозном концерте в Риме

Мы знаем, что ты так долго ждала этого момента, и вот он настал! Итальянская группа Maneskin представила публике свой новый трек! Случилось это в субботу, 9 июля, на грандиозном концерте группы в Риме.

Со сцены солист группы Maneskin Дамиано Давид заявил, что сюрприз для фанатов. А потом сказал, что они собираются спеть фрагмент из своей новой песни, у которой еще даже нет названия.

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«Это демо, это незаконченная песня, у нее даже нет названия», — предупредил Дамиано, а потом начал петь.

Песня носит лирический характер и была исполнена под акустическую гитару. Новый канал имеет эксклюзивное видео прямо с концерта в Риме, так что вы тоже можете насладиться новинкой от Maneskin до официального релиза.

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