Verka Serduchka & Band дадут благотворительный концерт в поддержку ВСУ и пострадавших регионов

22 июля в Osocor Residence состоится благотворительный концерт королевы юмора и песен Verka Serduchka на главной сцене под открытым небом. Вся прибыль от проданных билетов будет передана в благотворительные фонды.

Verka Serduchka & Band – зажигательная смесь юмора, популярных песен и яркого шоу. Андрей Данилко (Verka Serduchka) в начале войны высказал свою позицию относительно агрессии россии и недавно вместе со своей командой поддержал украинских военных, медиков и волонтеров выступлением в киевском метро. Также Verka Serduchka & Band приняли участие в благотворительном телемарафоне Embrace Ukraine в Амстердаме, на котором собирались средства на помощь Украине.

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На вечере в Osocor Residence гостей ждет новая интерпретация известной скандальной песни «Dancing Lasha tumbai», с которой Verka Serduchka заняла 2 место на Евровидении в 2007 году. После полномасштабного вторжения Андрей Данилко заменил слова припева, и теперь у песни официальное название «Dancing Russia goodbye». Впервые данная версия прозвучала в Амстердаме, после выступления Verka Serduchka поделилась с журналистами: «Я никогда не пела «Раша гудбай». Только «Лаша». Но теперь только так и это еще мягко говоря». Также прозвучат другие известные хиты, ставшие уже народными.

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За время военных действий россии украинцы продемонстрировали чрезвычайную сплоченность в желании помочь нашим ВСУ и людям из пострадавших регионов. 22 июля, посетив концерт, можно совместить приятное с полезным: поддержать Украину и отдохнуть от грустных новостей.

Всем известно: юмор продлевает жизнь, а благотворительность приближает победу! Не упустите возможность помочь Украине и зарядиться позитивом.

На территории Osocor Residence есть бомбоубежище, куда можно спуститься в случае воздушной тревоги!