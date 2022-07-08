Дочь Оли Поляковой уже поступила в университет

Звездный ребенок будет учиться за границей

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой – 17-летняя Маша сообщила, что ей удалось поступить в университет. Об этом стало известно из ее Instagram.

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Известно, что Маша Полякова уже давно мечтала стать певицей, и после окончания школы планировала поступить в Калифорнийский университет Беркли. Но, как признавалась Оля Полякова, обучение дочери там придется отложить из-за финансового кризиса в семье.

И вот 17-летняя девушка сообщила, что таки поступила в другое высшее учебное заведение за границей. Похоже, Маша будет учиться в Великобритании. Такой вывод можно сделать через отметку UCAS на скриншоте из письма о подтверждении поступления. А эта организация помогает подавать заявки в британские университеты.

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