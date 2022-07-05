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VERKA SERDUCHKA, Dantes, Wellboy: Atlas проведет благотворительный стрим «Atlas online. реша ГУДБАЙ»

VERKA SERDUCHKA, Dantes, Wellboy: Atlas проведет благотворительный стрим «Atlas online. реша ГУДБАЙ»

В воскресенье, 10 июля, состоится онлайн-шоу «Atlas online. раша ГУДБАЙ», которое можно будет просмотреть вживую на YouTube-канале фестиваля или на платформе MEGOGO Live. Ведущими, как и в 2020 году, станут украинские стендаперы «Львы на Джипе», среди которых участник Improv Live Show на Новом канале Валик Михенко, а среди гостей эфира можно будет увидеть VERKA SERDUCHKA, Dantes, Wellboy, Олега Скрипку, Enter Shikari, KOLA и многие другие знакомые лица.

— В этом году у нас должен был состояться самый масштабный фестиваль за все годы. Была проделана огромная работа над локацией, лайн-апом и концепцией. Даже 23 февраля у нас была встреча всей командой и мы обсуждали новые анонсы. Однако утро 24-го изменило все для каждого украинца. Все это время мы не сидели сложа руки: некоторые из нашей команды пошли в ТРО или ВСУ, некоторые волонтерят и помогают военным, на базе клуба Atlas был создан штаб гуманитарной помощи, было создано 3 масштабных телемарафона в Европе. Но наш основной проект это все-таки фестиваль, и мы хотели в даты его проведения сделать что-то особенное. В этом году встречаемся онлайн и донатим для ВСУ, чтобы в 2023 встретиться под Main Stage! – рассказывает основатель и генеральный директор фестиваля Atlas Дмитрий Сидоренко.

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Организаторы подготовили множество розыгрышей эксклюзивных офлайн-призов и онлайн, которые можно будет получить за донаты. К примеру, в социальных сетях фестиваля с 6 по 9 июля состоится розыгрыш пожизненного билета на фестиваль, афиша первого фестиваля, а также эксклюзивные почтовые марки, созданные специально к дням фестиваля. Во время трансляции также можно будет выиграть лоты от организаторов, партнеров и артистов, которые должны выступать в этом году на фестивале. Основной сбор средств направлен на закупку 50 портативных солнечных электростанций для зарядки дронов, раций, телефонов и других электроприборов в полевых условиях.

Трансляция начнется в 18:00 в воскресенье на канале Atlas и на платформе MEGOGO Live.

Следить за розыгрышами и лотами можно в социальных сетях фестиваля.

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Напомним, что в этом году фестиваль должен был состояться с 6 по 10 июля на киевском ВДНХ, но из-за военной агрессии России против Украины, его пришлось перенести.

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