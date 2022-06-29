Вуди Аллен снимет свой последний фильм и уходит из кино

Селебрити планирует завершить свою карьеру

Известный американский кинорежиссер Вуди Аллен признался, что собирается снять свой последний фильм, а затем покончить с кино. Об этом знаменитость заявил в интервью с актером Алеком Болдвиным в Instagram.

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«Я, пожалуй, сниму еще как минимум один фильм, но весь кайф уже прошел, потому что у кино нет более целостного эффекта. В начале моей карьеры было по-другому – ты снимаешь фильм, его выпускают в кинотеатрах по всей стране, люди приходят его смотреть. Теперь его крутят в залах несколько недель, после чего отправляют на стриминговые платформы. Мне это не доставляет столько удовольствия, как раньше», — признался режиссер.

Известно, что съемки новой кинокартины Вуди Аллена начнутся осенью 2022 года в Париже. За свою карьеру режиссер успел снять 49 фильмов.

Фото: Getty Images

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