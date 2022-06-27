Тарас Тополя — о самом страшном мгновении на фронте

Артист рассказал, как ему дается война на передовой

Фронтмент украинской группы «Антитела» Тарас Тополя, который вместе с коллегами защищает Украину от российской агрессии в рядах теробороны, поделился воспоминаниями о своем самом страшном моменте на фронте. Этим артист поделился в рамках интервью для «Слава+».

За более чем 4 месяца войны артисты успели стать свидетелями ранений многих своих собратьев на фронте. Но, как признался Тарас, в тот день, когда одному из защитников Украины оторвало ногу, он не сможет забыть никогда.

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«Из минометов развалили место нашей дислокации. Нашему собрату оторвало ногу. Мы спасали ему жизнь», – вспомнил Тарас.

Война уносит жизни и здоровье наших защитников. Тополь признался, что самое сильное чувство, которое он и его друзья испытывают на войне, – это ненависть к россиянам.

«У меня обостренное чувство справедливости и оно состоит в том, что так нечестно. Украина имеет право на свое независимое будущее, у Украины есть право на свое государство, украинцы не должны умирать. Это неправильно. И мы сейчас здесь делаем свое дело, чтобы это будущее добыть в борьбе», — поделился музыкант.

Напомним, что музыканты Антител вступили в терроборону еще в начале полномасштабной войны, а сейчас они служат на Харьковщине. Тарас и его колеи на войне парамедики, однако они имеют оружие и умеют пользоваться им.

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