Сериалы от Netflix: топ-5 самых захватывающих

Это невозможно пропустить. Топ-5 сериалов для тех, кто любит затягивающие сюжеты.

«Игра в кальмара»

Squid Game

Этот корейский сериал стал абсолютным лидером по количеству просмотров Netflix уже в первые недели стриминга в 2021 году. Феноменом этой драмы считают психологическую точность ее создателей, ведь они затрагивают интересующие каждого в современном обществе темы – легкие деньги и азарт.

«Игра в кальмара» объединяет 456 человек, которые решают стать участниками загадочного соревнования на выживание. Причина того, что они готовы пожертвовать своей жизнью, банальна. У людей просто нет денег, и, как они считают, им нечего терять. Поэтому 456 взрослых решаются сыграть в серию традиционных детских игр, но со смертельным поворотом. Все герои драмы вынуждены рисковать своей жизнью, чтобы получить внушительный приз. Но победитель будет только один, потому что выживет лишь единственный.

«Женщина напротив девушки в окне»

The Woman In The House Across The Street From The Girl In The Window

Иногда алкоголь может заставить нас видеть то, чего на самом деле могло никогда и не существовать. И протрезвев, мы снова и снова спрашиваем себя, было это что-то реальностью или только галлюцинацией от чрезмерного количества выпитого вина… Так случилось и с Анной, которой привиделось (или нет), что в доме напротив произошло убийство.

После смерти дочери и последующего развода Анна начала топить свое горе в вине. Переживая тяжелую депрессию, девушка днями напролет пьянствовала и смотрела в окно, наблюдая за новыми соседями. Симпатичному соседу с дочерью даже вроде бы удалось отвлечь Анну от печальных мыслей, но вдруг на ее глазах совершается жестокое убийство. Но это не точно… Дело в том, что вместе с вином Анна пила и антидепрессанты, которые могут вызывать галлюцинации. Теперь ей нужно понять, стала ли она свидетелем убийства или просто сошла с ума.

«Выдуманная Анна»

Inventing Anna

Fake it till you make it – довольно популярный лозунг в погоне за американской мечтой. И именно так можно описать вполне правдивую историю, за исключением тех ее частей, которые стали выдумкой от Netflix.

В основу сериала «Выдуманная Анна» легла статья журналистки Джессики Пресслер для New York Magazine. Девушка провела журналистское расследование по аферам 25-летней Анны Делви, она же Анна Сорокина, родом из России. В 2016 году аферистка с амбициями прилетела в Нью-Йорк, чтобы открыть собственное арт-пространство. Но для этого ей нужны были правильные связи и куча денег. Поэтому девушка решила выдать себя за немецкую наследницу, которая имеет богатых родителей. В погоне за своей мечтой – открыть арт-пространство – Анна Делви обманула многих людей из нью-йоркской элиты, присвоив их деньги, а также пыталась получить ссуду в 22 миллиона долларов от банка США. Правда была раскрыта, и Анна загремела в тюрьму. Об этом узнала журналистка Вавиан Кент из Manhattan и решила выяснить всю правду о масштабной афере.

«Сестра Рэтчед»

Ratched

Американский драматический сериал на основе романа «Пролетая над гнездом кукушки» Кена Кизи рассказывает о жестокой медсестре.

Действие сериала начинается в 1947 году, когда Ретчед переезжает в Северную Калифорнию и находит работу в психбольнице, где врачи проводят сомнительные эксперименты по изучению человеческого разума. Сначала девушка пытается выполнять свою работу так, как от нее требуют, не больше, но потом становится частью системы психиатрического госпиталя и тех, кто в ней состоит. Из стильной и эффектной девушки Рэтчед превращается в настоящего монстра. Ведь древняя истина заключается в том, что настоящими чудовищами не рождаются, ими становятся.

2 сезон «Почему женщины убивают»

Why Women Kill

Продолжение захватывающего сериала от режиссера «Отчаянных домохозяек». Если первый сезон был похож на антологию и, рассказывал не связанные между собой истории трех героинь из разных эпох, то действия второго сезона разворачиваются в одном времени.

Простодушно‑доверчивая домохозяйка Альма (Эллисон Толман) мечтает попасть в местный клуб садоводства, которым заправляет роковая красавица Рита (Лана Паррия). Но та не слишком рада неказистой соседке, набивающейся ей в подруги. Саму же Риту муж не без оснований подозревает в связи с молодым и красивым любовником‑актёром (Мэттью Даддарио), который вдобавок успел очаровать и дочку Альмы (В. К. Кэннон). Но самое интригующее, что супруг Альмы, ветеринар Бертрам (Ник Фрост), кое‑что скрывает о себе. И однажды жена случайно становится частью его секрета, причём ниточки этой тайны ведут к Рите и её семье.

Первый сезон вышел в 2019 году, а старт второго состоялся 3 июня 2021 года.

