Pride is not available in your region: Смотреть видео

UKRAINEPRIDE NGO, пропатриотическое квир-движение, направленное на защиту и воспитание украинской культурной самоидентификации, при поддержке крупнейшего инклюзивного ЛГБТКИА+ приложения для знакомств в Америке Taimi, к международному Месяцу Прайда создали социальный ролик – PRIDE IS NOT AVAILABLE IN YOUR REGION.

В прошлом году возле Офиса Президента прошла политическая креативная акция в формате рейва под названием «Рейвах Прайд» Целью акции было привлечение внимания общества к безопасности ЛГБТИК людей, произвол полиции по культурному сообществу, отсутствие расследований преступлений радикальных группировок по отношению к этому сообществу, а также к электронной сцене Киева. «Рейвах Прайд» состоялся при организации UKRAINEPRIDE и должен был стать ежегодным событием.

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Однако война все изменила. Нынешний «Рейвах Прайд» буквально стал «недоступным». Это произошло из-за того, что все его участники сейчас активно защищают Украину в войне против России. И именно реальные истории этих защитников послужили основой нового социального ролика от UKRAINEPRIDE.

Юрий Движон, креативный директор UKRAINEPRIDE и режиссер видеоработы, рассказывает, как к нему пришла идея для съемки: «Когда я вернулся в Киев после двух месяцев войны, у меня появилась ностальгия по прошлому лету и нашему прайду. Я вспомнил все яркие моменты, которые я прожил во время прошлогоднего Рейваха. И я хотел визуализировать их, а также показать, чем сейчас занимается наше квир-комьюнити. Кто работает врачом, кто волонтерит, кто воюет на фронте. ЛГБТИК-люди являются частью большой победы, которая ждет Украину в ближайшем будущем».

Важной целью проекта является также показать международному обществу, как война повлияла на Украину, как происходит наша борьба сейчас и как мы видим наше будущее, в котором состоится множество прайдов.

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«Мы чувствуем, насколько сильно сейчас украинское ЛГБТИК-коммьюнити нуждается, чтобы их голос был услышан. Сейчас, во время Месяца Прайда, когда весь мир борется за права ЛГБТИК-людей, представители ЛГБТИК в Украине борятся за свою жизнь, свою землю и демократические ценности любого современного государства. Украинское свободное общество должно иметь возможность развиваться дома без какого-либо авторитарного влияния и навязывания ценностей другими странами. Именно поэтому сегодня мы должны объединиться в совместной борьбе и повысить международную осведомленность о том, как разрушительным может быть влияние этой войны на ЛГБТИК-людей», – Яна Андеол, директор по коммуникациям Taimi.

И хотя прайды в Украине всегда проходили под наблюдением нацгвардии и полиции, Украина за последние годы стала страной-приютом и домом как для многих ЛГБТИК-людей со всего постсоветского пространства, так и для европейцев и всех свободных людей этого мира.

Фото: Kostiantyn Bibliuk