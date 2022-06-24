Позитив о воссоединении «Время и стекло»: «Я думаю, это не за горами»

В интервью «МУЗВАР» Позитив рассказал, что изначально планировалось, что в группе «Время и стекло» будет три участника – парень и две девочки. И тогда на кастинг пришли многие девушки, которые являются известными личностями.

– Мы сделали тогда большой кастинг по университетам, – вспоминает Позитив. – Где-то за три месяца нам на e-mail пришло около 2 тысяч заявок, которые мы действительно просмотрели. До того, как мы выбрали Надю, на кастинги приходили и другие артистки, и они уже были популярны к тому времени: от певицы Лавики до Даши Астафьевой (на тот момент Даша была в группе NIKITA – ред.). С Надей мы познакомились на «Черноморских играх», когда еще была группа New’Z’cool, и тогда уже хотели ее взять третьей в группу. И через несколько лет почти так и произошло.

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Относительно музыкального звучания дуэта, певец еще раз напомнил, что «Время и Стекло» довольно долго искали свой формат. Позитив признается – помогла дуэту в этом музыка Ивана Дорна:

– Очень сильно посодействовал для нашего формата Ваня Дорн. Именно он сделал первые песни, которые являлись хаус музыкой. У нас (в Украине – ред.) всегда был рок, поп-рок, попса, похожая даже на русский, и он действительно изменил направление украинских артистов, именно после этого и появились «Время и Стекло».

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После полномасштабного вторжения артисты делают все, чтобы помочь своей стране. Ради благотворительного тура даже объединился первый состав группы Quest Pistols. Позитив рассказал, что не против подобного воссоединения и группы «Время и стекло»:

– Я думаю, что это правда нужно сделать. Надо у Нади списать, насколько она сейчас занята. Она ведь там (в Европе – ред.), я – здесь. Конечно, можно это сделать и дистанционно. С Надей мы разговаривали о треке, который я могу для нее написать или мы сделаем что-нибудь новое. Я думаю, что это не за горами», – поделился певец.

Фото: @vremyaisteklo