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Пэрис Хилтон призналась, что любит Украину: у нее на руке теперь браслет (ВИДЕО)

Пэрис Хилтон призналась, что любит Украину: у нее на руке теперь браслет (ВИДЕО)

40-летняя светская львица Пэрис Хилтон публично выразила свою поддержку народу Украины, противостоящему российским оркам

На международном фестивале творчества «Каннские львы» во Франции Пэрис Хилтон пообщалась с девушкой из Украины – тренером по фитнесу Нелли Гарденс. По словам украинки, американская звезда радостно приняла в подарок сине-желтую ленту.

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Подарок – сине-желтый амулет Пэрис с радостью связала на руке и призналась в любви к Украине. Соответствующее видео появилось у Instagram.

 

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Публикация от Fitness-Diets-ℝelationship (@nelli_gardens)

Фото Getty Images

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