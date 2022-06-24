DETACH убили путина в новом клипе (Видео)

Украинская группа представила новое провокационное видео «Кінцева», где ребята в образах супергероев убивают президента российской федерации владимира путина. Графикой видео занимался Алексей Веренчик, вокалист группы и известный украинский клипмейкер и режиссер постпродакшна.

Фронтмен группы Алексей Веренчик работал с клипами многих украинских и зарубежных артистов (Linkin Park, Falling In Reverse, Asking Alexandria, Eminem, Lil Wayne, Макс Барских). Он рассказал об идее видео.

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— Сначала я хотел сделать что-то простое, например, разбить голову путина о стену или облить ее кровью. Но меня так затянул весь процесс, что я потратил на видео больше месяца своего времени и создал целый боевик, в котором супергерои DETACH реализуют мечту всего цивилизованного мира – убивают путина.

По словам Алексея, если считать средние цены на рынке пост-продакшна, то такое видео стоило бы не менее двадцати тысяч долларов, а то и все тридцать, а на его создание ушло бы не менее двух месяцев. Группе DETACH оно обошлось в ноль гривен.

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– Себя я отснял на телефон прямо у себя дома – в доме за городом. Синхроны, где ребята играют на гитарах — это неиспользованные кадры из старого клипа Supernova, которые теперь были обработаны в стилистике клипа «Кінцева». Надпись ДЕТИ – это пасхалка. Это проекция надписи на земле у драмтеатра Мариуполя, именно поэтому она сделана на русском языке. Путина и музыкантов группы DETACH я создал в специальных программах, моделирующих 3D фигуры.

Ребята признаются, что им очень захотелось сделать что-то максимально злое, нецензурное и русофобское.