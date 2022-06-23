Новый канал>G.space>Новости

Саша Чемеров – «Замість мене»: премьера клипа, снятого на тепловизор

Саша Чемеров – Замість мене: премьера клипа, снятого на тепловизор

Снять липсинг на тепловизор непросто, команда потратила несколько дней на это

Музыку и текст песни написал киевский саундпродюсер Саша Филоненко, а Саша Чемеров немного изменил мелодию, добавил несколько слов, усовершенствовав ее. Свел сингл и сделал мастеринг барабанщик Олег Федосов.

Related video

– Я долго думал над видеорядом, мы с Гошей Винокуровым, который идеолог и монтажер видео, начали работу, но сначала что-то не пошло, – рассказал Саша Чемеров. – Потом Гоша предложил видео снять на тепловизор. Мы одолжили один у «Азова», и вместе с моими новыми друзьями, операторами Аней и Валерой Стратюк, просто вышли в город и начали снимать. В видеоряде через тепловизор – Львов, живущий своей жизнью. Картинка точно передает настроение песни, а концепция дает понять, что все мы под прицелом, мы все в опасности.

Читай также:

Артем Пивоваров — «До весни»: премьера песни-дуэта со Златой Огневич

новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь