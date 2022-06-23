Саша Чемеров – «Замість мене»: премьера клипа, снятого на тепловизор

Снять липсинг на тепловизор непросто, команда потратила несколько дней на это

Музыку и текст песни написал киевский саундпродюсер Саша Филоненко, а Саша Чемеров немного изменил мелодию, добавил несколько слов, усовершенствовав ее. Свел сингл и сделал мастеринг барабанщик Олег Федосов.

Related video

– Я долго думал над видеорядом, мы с Гошей Винокуровым, который идеолог и монтажер видео, начали работу, но сначала что-то не пошло, – рассказал Саша Чемеров. – Потом Гоша предложил видео снять на тепловизор. Мы одолжили один у «Азова», и вместе с моими новыми друзьями, операторами Аней и Валерой Стратюк, просто вышли в город и начали снимать. В видеоряде через тепловизор – Львов, живущий своей жизнью. Картинка точно передает настроение песни, а концепция дает понять, что все мы под прицелом, мы все в опасности.

Читай также:

Артем Пивоваров — «До весни»: премьера песни-дуэта со Златой Огневич