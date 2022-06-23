Великолепная новость для поклонников сериала «Академия Амбрелла»! На Netflix уже можно посмотреть весь третий сезон проекта на украинском языке.

Третий сезон сериала «Академия Амрелла» появился на стреминговой платформе 22 июня 2022 года и состоит из 10 серий по 40 минут.

Related video

Очень странные дела 4 сезон: Смотреть новый трейлер второй части сезона

Известно, что по сюжету события в третьем сезоне будут развиваться в параллельной вселенной.

Предупредив конец света в Далласе, братья и сестры возвращаются в Академию, где теперь все по-другому, и командует всеми делами враждебная и могущественная семья Спэрроу.

Судя по названию первой серии третьего сезона «Академии Амбрелла» – «Знакомство с семьей», встреча братьев и сестер Амбрелла с новыми жителями их родного дома будет не очень радушной.

Новые сериалы 2022: что из премьер вы могли пропустить

Больше смотрите в трейлере третьего сезона сериала «Академия Амбрелла» от Netflix.

Напомним, что первый сезон сериала «Академия Амбрелла» вышел в 2019 году, второй – в 2020. И вот через два года мы наконец-то дождались выхода третьего сезона.

Лучшие сериалы HBO: ТОП-10 по мнению редакции

По сюжету 1 октября 1989 года на свет одновременно появляются 43 ребенка у женщин, у которых в тот же день не было никаких признаков беременности. Миллиардер Сэр Реджинальд Гаргривс усыновляет семерых из этих детей и создает «Академию Амбрелла». Гаргрив называет своих детей по номерам от одного до семи, однако позже становятся известны их настоящие имена: Клаус, Лютер, Диего, Элисон, Бен и Ваня.

Номер пять так и остается неназванным. Когда дети становятся подростками, Гаргрив посылает их бороться с преступностью, держа Ваню в стороне от деятельности ее братьев и сестер, поскольку она, на первый взгляд, не обладает особыми способностями. Уже взрослыми, проживая отдельно друг от друга, братья и сестры узнают, что Реджинальд умер и собираются на его похороны. Пятый возвращается из будущего с известием, что приближается глобальный апокалипсис. Между тем, воссоединенные братья и сестры пытаются раскрыть тайну своей очень особой семьи.

ТОП-7: Лучшие украинские сериалы, которые стоит посмотреть