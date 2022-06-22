Очень странные дела 4 сезон: Смотреть новый трейлер второй части сезона

Когда выходит вторая часть четвертого сезона «Очень странные дела» от Netflix, сколько будет серий и чего ждать в финале, смотрите в динамичном трейлере.

В конце мая 2022 года на Netflix появилась первая часть четвертого сезона сериала «Очень странные дела». Зрители получили возможность посмотреть первые семь серий 4-го сезона проекта. Вторая часть сезона «Очень странных дел» должна выйти на стреминговой платформе 1 июля 2022 года.

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Сейчас сообщается, что 1 июля 2022 года выйдет только две (!) финальные серии 4 сезона «Очень странные дела». Но именно в них будет решаться судьба Одиннадцати, ее друзей и всего мира.

Напомним, что в первых семи сериях 4 сезона сериала герои «Очень странных дел» столкнулись со сверхсильным демоном – Векной, узнали его историю и даже побывали в доме, еще все началось много лет назад.

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Также в первой части сезона зрители имели возможность заглянуть в прошлое Одиннадцать, и узнать, что на самом произошло в лаборатории ее «отца». Вопрос, кто он – номер Один, наконец-то нашел ответ.

Отношения между Оди и Майком накалились, более того, после короткой встречи им снова пришлось расстаться на неопределенный срок. И за это время им не только придется разобраться с собственными чувствами, но спасти судьбу всего мира.

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Джойс нашла своего Хоппера, однако на момент финала 7 серии сезона они оба находятся в ловушке, из которой еще придется как-то выбираться. И на их пути стоит самое страшное зло современности – россияне.

Седьмая серия четвертого сезона «Очень странных дел» оставила столько вопросов открытым, что пока сложно представить, как они все найдут ответы в двух финальных эпизодах. Но ждем с нетерпением, трейлер очень интригующий!