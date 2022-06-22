Доктор Стрэндж в Мультивселенной безумия: смотреть официальный трейлер

Киностудия Marvel представила тизер-трейлер фильма «Доктор Стрэндж в Мультивселенной безумия».

«Доктор Стрэндж в Мультивселенной безумия» — смотреть трейлер онлайн:

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После открытия Мультимира доктор Стрэндж продолжает поиски Камней Времени и исправления последствий случившегося после смешения всех супергероев и злодеев. Тем не менее, ему мешает ставший врагом друг, из-за чего Доктор Стрэндж освобождает неописуемое зло.

В фильме сыграли Бенедикт Камбербетч, Элизабет Олсен, Чиветел Эджиофор, Бенедикт Уонг и другие. Режиссером выступил Сэм Рэйми.

Премьера фильма «Доктор Стрэндж в Мультивселенной безумия» запланирована на 5 мая 2022 года.

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