Тина Кароль поддержала запрет российской музыки в Украине

Артистка считает, что это положительно отразится на украинском шоу-бизнесе

Украинская певица Тина Кароль поддержала закон о запрете российской музыки в Украине, который на днях принял Верховная Рада. Об этом звезда заявила в эфире телемарафона «Єдині новини».

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«Я поздравляю музыкантов и украинский народ, что мы шаг за шагом становимся независимыми. Очень важно держать только наш строй, который интересен только нам. Это позволит развивать молодежь, предоставить им шанс звучать, ведь сегодня у них одна площадка – Интернет. Также мы закаляем новую историю Украины таким сложным болезненным путем. Но давайте мы будем писать эту новейшую историю без рашистов», – заявила Тина Кароль.

Также певица добавила, что нужно навести порядок в благотворительных концертах, которые устраивают в мире в поддержку Украины. Ведь, по ее словам, во время таких концертов исполнение российских песен недопустимо.

«Я считаю, что эти концерты должны называться коммерческими, и никак они не могут представлять Украину. Нужно как-то наладить и оказать советы этому или указывать, что на концерте звучат русские песни. Потому что у сообщества за границей возникает вопрос: «Так вы воюете или поете по-русски на своих благотворительных концертах?» – заметила знаменитость.

Также Тина Кароль выразила надежду, что этот закон поможет решить вопросы с украинскими артистами, которые строили карьеру в РФ и в начале полномасштабной войны соблюдали нейтралитет.

Основное о законе о запрете русской культуры

На днях Верховная Рада подписала закон, запрещающий российскую музыку в украинских медиа и в общественном пространстве. Кроме того, увеличивает квоту на украиноязычные песни до 40%.

Таким образом запрещается публичное исполнение российских песен, использование фонограмм, показ видеоклипов, а также гастрольную деятельность артистов, поддерживающих российскую агрессию против Украины. Также музыка артистов РФ не будет звучать в общественном транспорте. В такси и во время частных перевозок ее можно включать только с согласия всех пассажиров.

Однако есть исключения. Запрет не касается российских артистов, получивших украинское гражданство. Также под запрет не подпадают песни из кинофильмов; отрывки песен и клипов в программах, снятых до 20 февраля 2014; каверы на песне российских артистов, которые до 20 февраля 2014 были исполнены гражданами Украины.

Также закон предусматривает создание отдельного перечня исполнителей РФ, осуждающих полномасштабное вторжение и смогущие давать концерт в Украине. Этим будет заниматься СБУ.

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