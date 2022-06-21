Надя Дорофеева впервые показала парня: Теперь официально (Фото)

И слухи оказались реальными: на фото Надя Дорофеева нежно обнимается с ресторатором Михаилом Кацуриным.

Романтическое фото певица дополнила лаконичным подписью «Разом».

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Миша Кацурин – новый парень Нади Дорофеевой. Кто он?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

С тех пор, как в марте Надя Дорофеева и Владимир Дантес объявили о расставании, фанаты строят догадки, что или кто стали причиной разрыва звездной пары. На следующий же день о расставании сообщила еще одна пара: рестораторы Михаил и Даша Кацурины также сообщили подписчикам, что их история любви подошла к концу.

И спустя несколько недель в сети появилось неожиданное фото, на котором Надя Дорофеева стоит в обнимку с Михаилом Кацуриным. В сети заговорили о «рокировке», мол Надя теперь с Мишей, а Дантес – с Дашей Кацуриной.

Вова Дантес рассказал, когда они с Дорофеевой решили расстаться: «Люблю, но не кохаю»

Но певец быстро разрушил все догадки фанов, сообщив в интервью, что его сердце свободно.

А вот Надя продолжала подогревать интерес к своей личной жизни, запостив на днях интригующее фото, на котором ее за руку держит мужчина. Конечно, большинство подписчиков были уверены, что за кадром — именно Михаил.

А вот сегодня на странице Нади Дорофеевой появилось официальное фото-заявление: да, ее новым парнем действительно стал Михаил Кацурин.

В своем Instagram ресторатор также выложил подтверждение их отношений с Надей:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Misha Katsurin (@misha_katsurin)

Напомним, что у Михаила есть двое детей — 6 летняя Саша и годовалый Иван.

Фото: @nadyadorofeeva