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«Згоріло все»: Александр Положинский – о том, как попал под обстрел на фронте

Александр Положинский – о том, как попал под обстрел на фронте

Артист просит неравнодушных граждан о помощи

Украинский певец и бывший лидер группы «Тартак» Александр Положинский, который сейчас защищает Украину на фронте, рассказал, что его 47-й отдельный батальон потерял почти все оборудование из-за действий российских агрессоров. Об этом артист сообщил на своей странице в Facebook.

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«Зі мною все гаразд, все гаразд із тими, хто виходив разом зі мною. Вийшли злагоджено та організовано, на виході ніхто з наших не постраждав. Але згорів автомобіль з речами. В мене та ще в багатьох хлопців згоріло все, в інших — лише частина речей. Добряче постраждала також наша техніка — автомобілі та генератори. Щось знищене, щось виведене із ладу, щось тримається з останніх сил», – написал Положинский.

Также артист отметил, что с ним остались только вещи, подаренные ему на день рождения, поэтому он снова просит о помощи небезразличных украинцев.

«Майже все, подароване вами на день народження, і купа інших приємних, важливих і корисних речей, на жаль, пішли попелом. Тому знову проситиму вас про підтримку і допомогу. Якщо хтось із волонтерів готовий чимось поділитися — пишіть, будь ласка, в приват. Навчений попереднім досвідом спробую скласти списки того, що й кому потрібно, а отримане потім розподіляти згідно складених списків. На своїх рахунках зберіг ще чимало надісланих вами раніше коштів, але їх усіх і близько не вистачить, щоби покрити зараз усі потреби — мої особисті та всього підрозділу. І, так, ми вже не на фронті, тому ви знаєте, хто перший в черзі. Ми собі потрошки, вірю, доберемо», – добавил музыкант.

Счета для поддержки 47-го отдельного батальона можно найти в посте Facebook Александра Положинского.

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