Бен Стиллер приехал в Киев и область: голливудский актер поддерживает украинцев

Украину продолжают поддерживать мировые звезды кино
В Макаров на Киевщине приехал голливудский актер и посол доброй воли ООН Бен Стиллер. Об этом сообщает Суспільне.
Позже актера заметили уже и в самом Киеве возле ЦУМа.
Накануне 19 июня он приезжал во Львов, а также был с гуманитарной миссией в Польше, где встретился с украинскими беженцами.
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О своем визите в Украину голливудский актер рассказал в своем Twitter.
— Только что прибыл в Польшу, в канун Всемирного дня беженцев, чтобы встретиться с людьми, на чью жизнь повлияла война в Украине, — написал Бен Стиллер.
Фото Getty Images
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