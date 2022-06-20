Бен Стиллер приехал в Киев и область: голливудский актер поддерживает украинцев

Украину продолжают поддерживать мировые звезды кино

В Макаров на Киевщине приехал голливудский актер и посол доброй воли ООН Бен Стиллер. Об этом сообщает Суспільне.

Related video

Позже актера заметили уже и в самом Киеве возле ЦУМа.

Накануне 19 июня он приезжал во Львов, а также был с гуманитарной миссией в Польше, где встретился с украинскими беженцами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от UNHCR, the UN Refugee Agency (@refugees)

О своем визите в Украину голливудский актер рассказал в своем Twitter.

— Только что прибыл в Польшу, в канун Всемирного дня беженцев, чтобы встретиться с людьми, на чью жизнь повлияла война в Украине, — написал Бен Стиллер.

Фото Getty Images

Читай также:

«‎Война забрала у меня желание снимать клипы»: Алан Бадоев – откровенно о том, как изменилась его жизнь

Эмбер Херд не успокаивается: актриса продолжает утверждать, что Джонни Депп ее избивал