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Бен Стиллер приехал в Киев и область: голливудский актер поддерживает украинцев

Бен Стиллер приехал в Киев и область: голливудский актер поддерживает украинцев

Украину продолжают поддерживать мировые звезды кино

В Макаров на Киевщине приехал голливудский актер и посол доброй воли ООН Бен Стиллер. Об этом сообщает Суспільне.

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Позже актера заметили уже и в самом Киеве возле ЦУМа.

Бен Стиллер приехал в Киев и область: голливудский актер поддерживает украинцев

Накануне 19 июня он приезжал во Львов, а также был с гуманитарной миссией в Польше, где встретился с украинскими беженцами.

 

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Публикация от UNHCR, the UN Refugee Agency (@refugees)

О своем визите в Украину голливудский актер рассказал в своем Twitter.

— Только что прибыл в Польшу, в канун Всемирного дня беженцев, чтобы встретиться с людьми, на чью жизнь повлияла война в Украине, — написал Бен Стиллер.

Бен Стиллер приехал в Киев и область: голливудский актер поддерживает украинцев

Фото Getty Images

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