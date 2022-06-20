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Андрей Данилко записывает украиноязычный альбом для Верки Сердючки

Андрей Данилко записывает украиноязычный альбом для Верки Сердючки

Звезда считает, что песни проводницы будут звучать еще лучше

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, признался, что готовит для своей сценической героини новый альбом. На этот раз песни будут на украинском. Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона.

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Как признался Данилко, у него уже есть 60 украиноязычных песен, которые «лежат в столе» и ждут своего времени. По словам артиста, он давно хотел выпустить украиноязычный альбом Верки Сердючки.

«Мне очень хотелось бы первый украиноязычный альбом певицы и актрисы Верки Сердючку и ее мамы. Там все песни весело-драматические, это песни об отношениях, любви, переживаниях. Мне кажется у них хороший подтекст, мне что-то нравится в текстах. Мне кажется, что Сердючка на украинском лучше звучит, чем на русском», – поделился артист.

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