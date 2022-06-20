Андрей Данилко – об отсутствии семьи

Артист раскрыл истине причины, почему никогда не был женат

Звезда украинского шоу-бизнеса Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, наконец-то признался, почему в 48 лет он нет ни жены, ни детей. Кто-то мог подумать, что артист жив только творчеством и отказался от семейной жизни сознательно. Но оказалось, что Данилко хотел иметь семью, но так не получилось. Об этом Андрей рассказал в интервью, транслируемом во время единого марафона новостей.

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«Не дается мне семейная жизнь. Не потому, что я не хочу, а потому, что не выходит. Как будто мне это не дано. Если раньше я переживал на этот счет, то сейчас принял. Если оно дано, оно будет. Мой друг Кирилл, ранее работавший на студии, не планировал двоих детей в один год, просто так получилось. Судьба. Люди мечтают быть известными, давать автографы, а у меня никогда такого не было. Я все время пытался быть закулисным», – отметил Данилко.

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