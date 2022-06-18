Алан Бадоев – откровенно о том, как изменилась его жизнь

Украинский режиссер дал интервью Маше Ефросининой

«‎Экзамен. Новая реальность» открывает обновленную рубрику диалогов во время войны. Алан Бадоев подводит собственные итоги последних четырех месяцев жизни в Украине, поражает непредсказуемыми признаниями и разительными изменениями в личном и профессиональном планах, отвечает на болезненные темы настоящего, в частности, собственного отношения к вопросу языка, жизни на паузе и в чем искать смысл каждого дня.

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«‎Я не проверяю новости. Они очень сильно причинили мне внутренние боли. И сейчас я проверяю людей на улице. Я выхожу утром с 6 до 8 и прохожу пешком очень большой километраж. Так я просыпаюсь и встречаю киевлян. И когда я впервые вернулся в Киев, через 10 минут я мог встретить только одного киевлянина и военных. И если раньше люди подходили фотографироваться, то сейчас женщины обнимают, а мужчины пожимают руку. И для меня каждая такая встреча человека с улыбкой есть начало моего дня».

«‎Война отняла у меня желание снимать клипы. Я не вижу себя на площадке. Я даже не понимаю, зачем этим заниматься – не важно. Сейчас я хочу тратить себя на то, что прямо здесь и сейчас будет помогать и работать на конкретную цель. Только так мы можем помочь своей стране».

«Надо понимать, что украинский язык – это граница. Это выражение я воспринял очень близко к сердцу. Я понял, что безответственно, если твои дети не учат родной язык, безответственно, если они не знают украинскую литературу, безответственно, если ты ее не знаешь. Да, я считаю, что каждый из нас должен выучить свой язык, должен изучить и открыть для себя весь мир его невероятной красоты».