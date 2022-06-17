«НИКОТИН»: новый сингл от украинской исполнительницы AIDA

Украинская певица AIDA продолжает экспериментировать над своим саундом. В этот раз AIDA представила публике стильную поп-композицию под названием «НИКОТИН». Даже в такие трудные времена певица продолжает делать свое дело и радует публику своей музыкой, ведь сегодня мы как никогда нуждаемся в утешении. Легкая и летняя «НИКОТИН» точно поднимет ваше настроение и хоть на миг отвлечет ужасов реальности.

Своей музыкой AIDA помогает не только слушателям, потому что певица направляет все полученные средства от прослушиваний ее музыки в поддержку Вооруженных Сил Украины.

Related video

«В эти трудные для нашей страны времена главное не терять веру, жить дальше и продолжать делать свое дело. Мое дело – музыка. Поэтому я хочу вам сегодня представить новую песню «Никотин». Очень надеюсь, что она вам понравится и хоть немного разрадуется. Итак, желаю вам приятного прослушивания!»

— Все средства, полученные от прослушивания моей музыки на стриминговых платформах, пойдут на помощь в борьбе за нашу с вами свободу и независимость» – рассказывает AIDA.