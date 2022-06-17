Кто заменил Тейлор Свифт в роли невесты красавчика Тома Хиддлстона?

Актер, знакомый зрителям ролью Локи по серии фильмов Marvel, официально объявил о помолвке. По информации издания LA Times его невестой стала 37-летняя актриса Зави Эштон.

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Кто такая Зави Эштон?

Зави Эштон – английский актриса, драматург. Наиболее известна своими ролями в комедийных драмах «Свежее мясо» и «Небезопасно для работы», триллере Netflix «Бархатная бензопила» и роли Джойс Кэрол Винсент в «Мечты о жизни» (2011). Также Зави Эштон присоединится к кинематографической вселенной Marvel в роли злодея в фильме «The Marvels» (2023).

Интересно, что Зави Эштон и Том Хиддлстон познакомились в 2019 году, во время работы над постановкой «Предательство», в которой им достались роли супругов.

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Неизвестно точно, когда начался этот роман, но впервые на страницы СМИ парочка попала в 2021, когда папарацци застали их за поцелуями.

В 2022 году на красной дорожке церемонии вручения премии BAFTA внимательные поклонники заметили на безымянном пальце Зави колечко, однако официально Том Хиддлстон подтвердил помолвку только сейчас.

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Фото: Getty Images