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Корейская группа BTS прекращает свое существование

BTS прекращает свое существование

Любимцы миллионов больше не порадуют новым хитом

Корейская группа BTS расстроила фанатов новостью о прекращении деятельности. Недавно об этом написали почти все мировые СМИ.

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Однако, как пишет Forbes, информация о распаде коллектива совершенно ложна. не совсем соответствует действительности. Выяснилось, что музыканты объявили о перерыве, потому что хотят уделить время сольным карьерам. По их словам, после перерыва они собираются вернуться в общую музыку.

V заверил фанатов, что группа не распадается, сказав, что они находят время для работы над сольными проектами, а позже, когда мы снова соберемся как группа, синергия будет непревзойденной. Его коллега по группе Чонгук пообещал, что они еще вернутся, и попросил фанатов понять, что им нужно это время, чтобы вырасти.

Заметим, что для группы BTS это третий перерыв с 2019 года. Группа взяла паузу в конце прошлого года, заявив, что это «второй официальный длительный период отдыха».

Фото: Getty Images

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