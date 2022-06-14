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Стало известно, кто сыграет Мадонну в байопеке о ней

Джулия Гарнер новая Мадонна: ждем эпического байопика

Сходство звезд чрезвычайно впечатляет

Американская певица Мадонна наконец-то выбрала актрису на главную роль в ее байопике. Молодую селебриту в начале ее карьеры сыграет 28-летняя актриса Джулия Гарнер, полюбившаяся зрителям за роль в сериале «Выдуманная Анна».

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Говорят, что знаменитость на роль молодой себя утвердила сама Мадонна. Джулия Гарнер обошла актрис Флоренс Пью и Алексу Деми именно из-за сходства с поп-иконой.

Джулия Гарнер новая Мадонна: ждем эпического байопика

О байопике Мадонны стало известно несколько лет назад, но процесс сдвинулся с места только недавно. Звезда работала над сценарием лично с известной писательницей и продюсером Диабло Коди.

Известно, что будущий не имеющий названия фильм расскажет о шагах в карьере Мадонны и завершится 1990 годом, когда Мадонна уехала в свой знаменитый тур Blond Ambition, в котором Жан-Пол Готье создал ей конусный боди.

Фото: Getty Images

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