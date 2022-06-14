Оля Полякова представила новую песню на благотворительном концерте в Грузии (видео)

Оля Полякова стала специальной приглашенной гостьей на грандиозном благотворительном концерте в Грузии и во время своего выступления спела новую, еще не изданную песню «Доленька».

Пока в Киеве на станции столичного метро давала концерт грузинская певица Нино Катамадзе, Оля Полякова провела благотворительный концерт в Тбилиси, лично выразив благодарность всему грузинскому народу, который оказывает помощь Украине с начала полномасштабного вторжения России.

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Более 7 тысяч человек собрались в «Новом дворце» в Тбилиси на благотворительном концерте в поддержку Украины, который организовал грузинский бизнесмен, кинопродюсер, экс-участник проекта «Холостяк»- Иракли Макацария вместе со своим благотворительным фондом “Save Ukraine”. Среди зрителей в зале присутствовало много украинских детей-беженцев, некоторые из них вышли на сцену с голубо-желтыми флагами под песню Поляковой «Щасливі люди».

Во время концерта особенно эмоционально звучала новая, пока неизданная песня Поляковой «Доленька», вернув в память многих людей день 24 февраля, когда их жизнь изменилась навсегда.

Со сцены Полякова выразила дань уважения матерям, чьи сыновья добровольно ушли на фронт, воевать за свободу Украины: «Грузинский народ, испытавший на себе не понаслышке, что такое война, испытывает чувство общности со всеми украинцами, а некоторые из них рискуют своими жизнями, отправляясь в Украину воевать. Для многих грузин эта война является продолжением их собственной борьбы с Россией. Большая благодарность и низкий поклон матерям, чьи дети боронят украинские земли. С начала войны пролито крови по меньшей мере десяти грузин, сражающихся на стороне Украины. Герои не умирают!».

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Пожертвования сделать можно было не только купив билеты, но и во время прямой трансляции.

Следующие благотворительные концерты Оли Поляковой состоятся в Праге. Артистка даст сразу два концерта – 30 июня и 1 июля. Оба выступления пройдут на сцене театра HYBERNIA.