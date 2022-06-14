Марго Робби сыграла Харли Квинн в фильмах «Отряд самоубийц», но, как ожидается, версия Гаги «существует в другой вселенной».

Леди Гага сыграет Харли Квинн в продолжении Джокера, в котором Хоакин Феникс вернется к своей главной роли.

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Согласно информации Hollywood Reporter, Леди Гага собирается сыграть роль Харли Квинн, бывшего психиатра Arkham Asylum, регулярно появлявшегося в рассказах о Бэтмене как подружка Джокера. Марго Робби сыграла роль в фильме 2016 года «Отряд самоубийц», а также в его продолжении «Отряд самоубийц» 2021 года. Версия персонажа Робби также была центральной фигурой в фильме о супергерое 2020 года «Хищные птицы».

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Никакие подробности сюжета фильма пока не раскрываются, но по информации Hollywood Reporter, Квинн из Джокера 2 «будет существовать в другой вселенной DC, чем… Харли Квинн Марго Робби». Режиссер и соавтор сценария Тодд Филлипс опубликовал обложку сценария в социальных сетях в среду, предполагая, что подзаголовок фильма — «Folie à Deux», отсылка на психиатрический синдром, при котором два человека разделяют бредовое расстройство, что вполне может обозначать роль Квинн в сюжете фильма.

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The Reporter также утверждает, что «Джокер 2» будет «мюзиклом», но пока не сообщает никаких подробностей.

Напомним, что переход Леди Гаги в кинематограф оказался очень успешным, поскольку она получила номинацию на «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Звезда родилась», а также номинации на премию «Бафта» и «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в фильме «Дом Гуччи».