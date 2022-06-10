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Ребел Уилсон совершила камингаут и опубликовала фото со своей девушкой

Ребел Уилсон совершила камингаут и опубликовала фото со своей девушкой

Звезда призналась, что открыла для себя новый спектр чувств

Австралийская актриса Ребел Уилсон призналась, что уже не одинока и встречается с девушкой. Камингаут селебрити совершила в своем Instagram, опубликовав фото со своей избранницей.

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«Думала, что ищу диснеевского принца, а, оказывается, все это время мне нужна была принцесса, — подписала фото с любимой австралийской актрисой.

Избранницей 42-летней Ребел Уилсон оказалась Рамона Агрума. Ее аккаунт в Instagram закрыт, однако в описании профиля указано, что она основательница магазина одежды и посольство ювелирного бренда.

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