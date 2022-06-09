Черный Адам: смотреть официальный трейлер

Кинокомпания Warner Bros. представила официальный трейлер фильма «Черный Адам» с Двейном Джонсоном в главной роли.

«Черный Адам» — смотреть трейлер онлайн:

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Прошло почти 5000 лет с тех пор, как древние боги сделали Черного Адама всемогущим. И сразу же заключили в тюрьму. Но ему удалось освободиться из своей земной гробницы. И теперь Черный Адам покажет современному миру свою уникальную форму правосудия. «Я был рабом, пока не умер. А потом переродился богом. Мой сын отдал жизнь, чтобы меня спасти. Меня больше не поставят на колени», – говорит герой в трейлере. Но можно ли назвать героем того, кто убивает людей?

Фильм основан на оригинальном комиксе DС. Главные роли сыграли Двейн Джонсон, Элдис Годж, Ной Сентинео, Сара Шаги, Пирс Броснан и другие. Режиссером выступил Жауме Коллет-Серра.

Премьера фильма «Черный Адам» запланирована уже 21 октября 2022 года.

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