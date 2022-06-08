Анджелина Джоли запретила Брэду Питту прийти на День рождения дочери?

По информации National Enquirer актриса запретила бывшему мужу видеться с детьми, пока им не исполнится 18 лет. Именно поэтому Брэду Питту, по версии издания, не удалось попасть на вечеринку по случаю 16-летия Шайло.

«Брэду разрешено видеться с Шайло только по предварительной записи и только в течение ограниченного времени, когда ее доставят в его поместье водитель и охранник, подобранные лично Анджелиной», — сообщил инсайдер National Enquirer.

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Судя по последним новостям, Анджелина Джоли не собирается идти на уступки даже ради таких важных событий, как Дней рождения детей. «Ничто из того, что Брэд говорит или пытается сделать, не изменит ее позицию, даже если это расстроит всех», — отметил инсайдер National Enquirer.

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Сами Анджелина Джоли и Брэд Питт не комментируют ситуацию, поэтому действительно ли звездному отцу не удалось попасть на День рождения дочери – достоверно неизвестно, так как ни одно фото с празднования не попало в сеть.

По материалам www.suggest.com

Фото: Getty Images