Алексей Арестович и другие передали звездные лоты на благотворительный аукцион в поддержку детей

Популярные украинские звезды, спортсмены и политические деятели объединились в поддержку детей, пострадавших от оккупации в Мариуполе, Харькове, Буче, Ирпене и других городах Украины.

Алексей Арестович, MONATIK, KALUSH, Екатерина Осадчая, Наталья Могилевская, WELLBOY, Андрей Пятов, Вера Соболева, Виталий Козловский, Олег Скрипка, Валерия Гузема, блоггер Богдан Шелудяк (BUSHE), Харьковский бренд BABYLON и официальные представители мультфильмы «Як козаки» Cossacks NFT передали свои звездные лоты на благотворительный онлайн аукцион VIVA UKRAINIAN KIDS. Символическим лотом станет вышиванка с подписью самого президента Украины.

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Организатором аукциона выступил Благотворительный фонд RoyalCharity при поддержке БФ «Сверши мечту».

«Наша цель собрать на аукционе 250 000 евро. Дети – самое главное, они – будущее Украины, они не должны страдать войной! Все изъятые средства пойдут детям, пострадавшим от оккупации в Украине, на отдых и реабилитацию в летний лагерь в Болгарии! Мы собрали много интересных личных лотов от наших украинских звезд, уникальные вещи с вековой историей нашей страны, с передовой ВСУ. Каждый может принять участие в аукционе и сделать доброе дело в помощь детям. Подробности можно узнать на нашей странице в Instagram», – отмечают организаторы.

Имена обладателей уникальных лотов станут известны 20 июня 2022 года во Всемирный День беженцев.