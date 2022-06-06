Тени забытых предков и Простор: в Киеве открывается бесплатное кинопространство

Теперь в самом центре Киева можно будет посмотреть бесплатное кино. 8 марта в Украинском доме на улице Крещатик откроется кинопространство. Там жителям столицы будут показываться лучшие премьеры украинского и мирового кинематографа.

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Откроется кинопространство показом фильма «Простор» режиссера Дмитрия Томашпольского. Эту картину сняли на 76 локациях Киева и во многих украинских городах. В 2021 году фильм получил награды на Европейском фестивале независимого кино и Международном кинофестивале в Вене. Начало фильма в 15.00.

Следующим фильмом станет известная лента Сергея Параджанова «Тени забытых предков». Она рассказывает об истории большой любви, которая разворачивается в сердце Карпат. Мемориальный сеанс состоится в 17.00.