Картину Макса Барских представят вместе с Banksy на выставке The LIITA Effect в Лос-Анджелесе

Рисунок получил название Colours Of Freedom и посвящен Украине. Художественная работа певца выйдет в свет в рамках творческого арт-проекта Барских Nick Vangard.

Выставку можно посетить с 3 по 7 июня по адресу 6150 Wilshire Blvd, а саму картину по желанию приобрести. Часть средств по продаже пойдет на гуманитарную помощь украинцам.

В начале июня фонд Particle Foundation представляет групповую выставку The LIITA Effect, кураторами которой являются Даниэль Сьерра Домингес и Бейли Суэйд. Название выставки связано с культовым шедевром Бенкси Love Is In The Air 2005 года, известным как один из сильнейших антивоенных образов современности, и будет включать в себя неделю уникальных событий и впечатлений, связанных с ее просмотром.

Картина Макса Барских Colours Of Freedom будет представлена ​​вместе с работами таких художников, как Майк Ридер (Michael Reeder), Найла Опьянга (Naila Opiangah), Гуччи Хост (Gucci Ghost) и Аби Салами (Abi Salami).