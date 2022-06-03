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Картину Макса Барских представят вместе с Banksy на выставке The LIITA Effect в Лос-Анджелесе

Картину Макса Барских представят вместе с Banksy на выставке The LIITA Effect в Лос-Анджелесе

Рисунок получил название Colours Of Freedom и посвящен Украине. Художественная работа певца выйдет в свет в рамках творческого арт-проекта Барских Nick Vangard.

Выставку можно посетить с 3 по 7 июня по адресу 6150 Wilshire Blvd, а саму картину по желанию приобрести. Часть средств по продаже пойдет на гуманитарную помощь украинцам.

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Допис, поширений Max Barskih | Макс Барских (@max_barskih)

В начале июня фонд Particle Foundation представляет групповую выставку The LIITA Effect, кураторами которой являются Даниэль Сьерра Домингес и Бейли Суэйд. Название выставки связано с культовым шедевром Бенкси Love Is In The Air 2005 года, известным как один из сильнейших антивоенных образов современности, и будет включать в себя неделю уникальных событий и впечатлений, связанных с ее просмотром.

Картина Макса Барских Colours Of Freedom будет представлена ​​вместе с работами таких художников, как Майк Ридер (Michael Reeder), Найла Опьянга (Naila Opiangah), Гуччи Хост (Gucci Ghost) и Аби Салами (Abi Salami).

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