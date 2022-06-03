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Артем Пивоваров и DOROFEEVA презентовали чувственный дуэт на стих Шевченко

Артем Пивоваров и DOROFEEVA – Думы: премьера песни на стих Шевченко

Песня «Думы» была создана в рамках авторского проекта Артема «Твои стихи, мои ноты» – для DOROFEEVA это первый релиз с начала войны. Артисты представляют музыкальное произведение в 100 день войны, 100 день, исполненный болью, грустью и надеждой на нашу победу!

Композиция вдохновлена стихотворением выдающегося поэта Тараса Григорьевича Шевченко «Думы мои, думы мои» (1840) — вечной классикой украинской литературы, актуальной и сейчас. Строки, пронизанные печалью по Родине, сожалением и верой в свободную жизнь на родной земле, в наше время приобрели особый смысл:

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– Мы переживаем нелегкие времена. Находясь в непрерывном потоке информации, стараемся восполнить экзистенциальную пустоту. Мы постоянно в себе, один на один со своими мыслями, с которыми бывает сложно. Но мы должны понимать, что каждый украинец со всеми его переживаниями и сложностями нужен своей стране как никогда. Украина — наша мамочка, принимающая нас такими, какие мы являемся. Она живет внутри нас. И то же самое мы хотим видеть в наших детях, – говорит Артем.

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– Миллионы украинцев были вынуждены покинуть свой дом из-за войны. Грусть по Родине, которую чувствовал Шевченко, когда писал это стихотворение – именно то, что каждый переживает сейчас. Когда я ездила с благотворительными концертами по Европе, поняла, что еще никогда так не скучала по Украине, по Киеву, по дому, по своим людям, по украинцам… Иногда очень трудно оставаться с этими тяжелыми мыслями наедине. Поэтому нам всем нужно не утонуть в этих думах, помочь себе, друг другу и стране выплыть, выстоять, сохранить свой культурный код. Сейчас важнейшая миссия в том, чтобы украинское культурное наследие жило и громко звучало! – делится DOROFEEVA.

Видео в черно-белых цветах и ​​два современных голоса Украины, объединенные творчеством, музыкой и надеждой на светлое будущее.

Справка

«Твои стихи, мои ноты» – авторский культурный проект Артема Пивоварова. Созданный для популяризации и поддержки украинской культуры, поэтов и писателей через призму музыки. Насчитывает песни на произведения Тараса Шевченко, Ивана Франко, Михаила Старицкого, Павла Тычины и других выдающихся украинских поэтов.

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