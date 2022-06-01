Как Pianoбой, Onuka и звезды Cirque du Soleil помогают детям

Сегодня, в Международный день защиты детей, состоится трансляция благотворительного мультижанрового шоу «Я з тобою», цель которого собрать деньги для детей, пострадавших от войны. Помочь может каждый зритель!

1 июня в 21:00 включайте YouTube Нового канала, СТБ или эфир телеканалов СТБ, М1, «UA:Культура», смотрите трансляцию и запись бесплатно на медиасервисе MEGOGO в разделе «Шоу» и OLLTV, а также 5 июня на телеканале «Прямий».

Related video

Сегодня весь мир потрясло количество пострадавших от войны в Украине детей — по официальным данным, это более 689 малышей, из которых 243 погибли, а 446 ранены. Эта статистика не включает психологические травмы, которые так или иначе получили большинство маленьких украинцев. Ради них Hands Production объединил украинских вокалистов, музыкантов, хореографов и цирковых артистов в мультижанровом благотворительном шоу «Я з тобою», которое выйдет на экраны в Международный день защиты детей. В этом году это не просто символический праздник, а призыв к действиям — напоминание о том, что наши дети страдают прямо сейчас, но мы в состоянии им помочь.

Ради этой цели сегодня на одной сцене сойдутся Onuka, Pianoбой, пианист-виртуоз Евгений Хмара, группа Probass&Hardi, которая заставила всех украинцев напевать «Доброго вечора, ми з України», артисты Cirque du Soleil Анатолий Залевский и Оксана Пилипчук, четырехкратная чемпионка мира по танцам на пилоне Наталья Татаринцева, одна из самых гибких людей мира, рекордсменка «Книги мировых рекордов Гиннесса» Руслана Крутась и другие артисты мирового уровня.

Собрать деньги для детей поможет простая система пожертвований через QR-код, размещенный на экране во время трансляции шоу. Деньги пойдут в БФ «Твоя опора» и ГО Junior.

– Я думаю, что официальные цифры о жертвах среди детей во время войны значительно занижены, мы даже не знаем подлинной статистики. Причем речь идет не только о погибших и раненых, но и о детях, которые были незаконно вывезены за границу. Но даже те, кого война не коснулась физически, переживают сейчас посттравматический синдром — трагический опыт, которого нет у большинства детей стран цивилизованного мира. И с этим нужно работать. Поэтому для нас честь сегодня выступать в рамках шоу, все средства от которого будут направлены на необходимую помощь детям, ведь от них зависит наше будущее в самом прямом смысле слова, — говорит певица Onuka.

Чтобы создать масштабное шоу, основатели Hands Production пригласили 45 артистов и 70 участников режиссерского, административного и технического состава, которые все присоединились к проекту абсолютно бесплатно.

Авторы «Я з тобою» наконец-то могут раскрыть тайны подготовки и съемок шоу, которые проходили в Тернополе, в Областном драматическом театре в условиях строгой секретности. На такие шаги организаторы вынуждены были пойти в целях безопасности артистов и зрителей, поскольку это первое шоу такого масштаба в Украине, которое состоялось в закрытом помещении.

– Это наше первое выступление за время войны не для военных, а для гражданского населения, тем более, для детей. В последние три месяца мы много выступали на станциях метро в разных городах Украины, где я видел собственными глазами, как война изменила привычный ход вещей и отобрала у детей детство. Мы видели семьи, живущие в вагонах, мы видели школы, организованные прямо на платформах, парты, стоящие на станциях метро. Но мы также видели, как дети обустроили эти уголки, как они собирались на уроки под обстрелами, как вместе с художниками превращали станции метро в яркие арт-пространства и вдыхали жизнь в мрачную обстановку. Поэтому мы не могли не принять участие в сегодняшнем проекте, который, надеюсь, соберет максимальное количество денег на инициативы, связанные с детьми, – прокомментировал свое участие в шоу Pianoбой.

– Сегодня у нас нет просто артистов, спортсменов, политиков – сегодня мы все украинцы. Кто может что-нибудь делать от себя, должен это делать. И когда в Украине насчитывается уже около 700 пострадавших от войны детей, невозможно оставаться в стороне. Я очень надеюсь, что этим концертом мы сможем собрать средства, чтобы помочь детям нашей уникальной независимой страны, – рассказал о своей роли в проекте музыкант Евгений Хмара.

1 июня в 21:00 вас ждет не просто зрелище, полное красоты и эмоций, это ваша возможность помочь детям. Им нужна наша забота. Им нужны светлые, радостные переживания даже во время войны. Сделаем их счастливее вместе.

Больше информации – на сайте iamwithu.com.ua

ФОТО – Андрей Волошин, Тарас Йордан

Читай также:

Kalush Orchestra получат новый кубок за победу на Евровидении 2022

Netflix прекратил работать в россии — теперь окончательно