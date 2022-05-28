БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – 24/02: премьера песни и клипа

Двойная премьера от группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ: музыканты представили песню под названием 24/02 и видеоработу к ней

Название песни дала трагическая дата, навсегда оставившая отпечаток в сердцах и судьбах украинцев – полномасштабное вторжение российских оккупантов в Украину. Утро, которое навсегда разделило жизнь каждого человека на «до» и «после». Люди ежедневно задаются вопросом, если бы этого не было, если бы мы могли вернуть время. Эти размышления и вдохновили на создание песни 24/02. Режиссером видео выступил Артем Григорян, сорежиссером – Сергей Танчинец.

Смотреть онлайн клип БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – 24/02:

В начале видео мы видим обстрелы и разрушения, которые наносит нам враг. Мы видим боль и горе, которые мы с вами пережили за последние три месяца… Но, часы, стрелки которых идут в обратную сторону, пытаются «отменить» события, которые причиняют нам боль ежедневно. Разрушенные здания в Харькове, Мариуполе, Ирпене и других городах по кирпичикам складываются в свое первоначальное состояние. Нам бы очень хотелось, чтобы всего этого с нами никогда не происходило. Однако следующий кадр не дает убежать от жестокой реальности и прямо говорит: «Как бы нам ни болело, как бы не горела душа, к славной Победе нам дорога одна». Путь к свободе Украины единственный – с оружием в руках бороться за нашу Государственность и Независимость. Вторая часть видеоработы 24/02 говорит только одно: вера в ВСУ – путь к Победе!

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История создания работы 24/02 – тот случай, когда говорят, что все звезды сошлись.

«Мне позвонил наш друг Артем Григорян и поделился идеей видео – война в обратном порядке и жесткий ответ наших ребят на агрессию орды как финал этого видео! Его идея мне очень понравилась, и я сказал, что у меня как раз есть песня, которую я только написал. Сюжет видеоработы доделали уже вместе и сняли видео. Видеоробота о том, как наша жизнь изменилась за секунды. Мы знаем, как было: «до» 24 февраля – у каждого из нас кипела своя жизнь, с мечтами, планами на будущее. И уже знаем, какое оно «после»… Жизнь изменилась навсегда. Но, несмотря ни на что, мы верим в ВСУ и знаем, что после нашей Победы будет крепкое, свободное и действительно независимое государство», – поделился Сергей Танчинец.