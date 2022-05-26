Ксения Мишина вспомнила, как в первый день войны спасала сына из аэропорта

Украинская актриса Ксения Мишина, которая находится в Бельгии, рассказала, как в первый день войны ей пришлось спасать сына Платона. 24 февраля ночью звезда вместе с 10-летним ребенком находилась в аэропорту в Борисполе, ожидая рейс в Дубае, и вдруг услышала взрывы. Сначала знаменитость не придала им особого значения, подумав, что где-то ведутся учения, поэтому продолжила ждать свой рейс.

Ксения Мишина рассказала о тяжелом пути: «Я просто плакала»

«Наш рейс не отменили, сказали ждать, потому все люди сидели, ждали. Через некоторое время я услышала взрыв где-то издалека. Что я могу подумать? Возможно, какие-то учения. Еще через некоторое время я услышала снова взрыв. Взрывы участились, выбежали работники аэропорта и сказали, что срочная эвакуация. Все люди просто устремились к двери. Я замерла, у меня такой ужас был, неужели это произошло? Мы побежали к выходу и бежали по дороге. Это был невероятный холод, было очень страшно, машины не останавливались. Все просто бежали по дороге, не понимали, что произошло, взрывы раздавались сзади», — рассказала Мишина в интервью на YouTube.

Когда звезда вместе с сыном вернулась в Киев, узнала, что началась война и сразу уехала в Буковель. Проведя некоторое время на западе Украины, Ксения уехала в Бельгию, где у нее были запланированы съемки в международном проекте.