Помните мемчики о том, что «Евровидение-2022» – это пробная версия мира без русни? Так вот, песенный конкурс теперь будет всегда проходить без представителей страны-агрессорки. Европейский языковой союз лишает россию возможности соревноваться на «Евровидении». Об этом сообщает ирландское издание The Journal.

«Сейчас ведутся действия по исключению россии из EBU. Думаю, нам понятно, что мы не сможем привлечь Россию к участию в конкурсе», – заявил гендиректор Европейского языкового союза.

Сейчас EBU делает все, чтобы полностью приостановить деятельность русских вещателей. Им было сообщено об этом решении, и ожидается, что оно будет утверждено на заседании исполнительного совета в конце мая.

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