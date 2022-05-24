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Ирина Федишин – «Розстріляна весна»: слушай новую песню, посвященную событиям в Буче (ВИДЕО)

Ирина Федишин – Розстріляна весна: смотреть онлайн премьеру клипа

Певица Ирина Федишин посвятила песню пострадавшим от оккупации в Буче

Она называется «Розстріляна весна» и очень хорошо передает горе от трагических событий, которые произошли в феврале-марте 2022 года, всего в 24 м от Киева.

С началом войны в Украине, в конце февраля 2022 года, российские войска оккупировали часть Киевской области, в том числе и небольшой город Буча. Части жителей удалось уехать, а люди, которые не смогли вырваться, подверглись жестоким пыткам и геноциду от российских войск.

О трагедии узнали позже, когда Киевскую область освободили. Весь мир ужаснулся тому, что там происходило. А власти обещают наказать нелюдей. Ирину Федишин события тоже поразили, и она посвятила им песню.

После событий на Евровидении, где Ирина Федишин входила в состав жюри и неудачного интервью, к певице можно относиться по-разному, но песня душевная и не заденет разве что очень твердого по характеру человека.

Фото — скриншот из клипа

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