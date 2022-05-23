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Гарри Стайлс и Yungblud поддержали Украину на своих концертах (ВИДЕО)

Гарри Стайлс и Yungblud поддержали Украину на своих концертах

Британский рокер Доминик Харрисон, более известный как Yungblud, и еще один британский исполнитель — Гарри Стайлс, поддержали Украину

Исполнители вышли на сцену с украинским флагом.

Yungblud поддержал Украину

Yungblud опубликовал в Instagram видео из своего концерта в Вене (Австрия). Музыкант вынес на сцену украинский флаг и высказался, что молодое поколение должно снести путина и других «старых уродов».

– Мы можем изменить ситуацию. У вас есть голос. Используйте его! Слава Украине! – подписал он видео.

 

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Публикация от YUNGBLUD (@yungblud)

— Я зол. Я злой за прекрасных людей Украины. Наше поколение не может поддерживать это дерьмо. Нам нужно поменять этих старых ублюдков. Нам нужно выбросить этих старых ублюдков. На*уй путина! На*уй путина! – кричал певец со сцены, и его поддерживали фанаты в зале.

Гарри Стайлс поддержал Украину

Гарри Стайлс во время своего концерта в Нью-Йорке вышел на сцену с флагом Украины.

Видео этого момента уже появилось у Instagram. В ролике можно увидеть, как артист исполняет песню «Sign Of The Times», накинув на плечи украинский флаг. Таким образом, певец выразил поддержку всему народу Украины.

 

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Публикация от UPROXX (@uproxx)

Напомним, что в апреле исполнитель выпустил ролик на песню As It Was. Съемки проходили в первые дни войны в Украине, а режиссером клипа стала украинская режиссер Таня Муиньо.

Фото — Getty Images

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