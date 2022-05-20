Как стало известно, в пятницу 13 мая 34-летняя певица Рианна родила сына.

Издание TMZ сообщает, что малыш родился неделю назад в Лос-Анджелесе. Имя ребенка пока дердиться в секрете.

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Отец ребенка Рианны — ее бойфренд, популярный рэпер A$AP Rocky. Официально пара свои отношения не регистрировала.

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Напомним, что первые фото беременной Рианны появились в СМИ в январе 2022. После певица неоднократно шокировала публику достаточно откровенными нарядами, оголяющими округлившийся животик.

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Эксперты в области биоэнергетики отмечают, что характер человека, рожденного в пятницу 13го, в первую очередь отличается ярким контрастом. Эти люди могут быть очень добрыми и веселыми, а через минуту начинают грустить или становятся агрессивными. Так что маліш Рианні обещает предподнести звездной маме много сюрпризов.

Фото: Getty Images