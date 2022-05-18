Эмбер Герд уличили в очередной лжи. Будет ли новый суд? Бывшая Джонни Деппа соврала под присягой

Бывшая Джонни Деппа соврала под присягой

Актриса и эксдружина Джонни Деппа Эмбер Герд не пожертвовала деньги, полученные после развода, на благотворительность, как обещала. Эту ложь удалось разоблачить на очередном судебном заседании, где Герд выступает ответчиком в иске на 50 миллионов долларов. Об этом сообщает Daily Mail.

Под присягой Эмбер Герд соврала Высокому суду Лондона, когда сказала, что отдала 3,5 миллиона долларов из своего процесса развода на благотворительность. После развода звездной пары в 2016 году актриса обещала разделить половину своей компенсации в размере 7 миллионов долларов между Детской больницей Лос-Анджелеса и Американским союзом гражданских свобод (ACLU).

Поскольку Эмбер Герд соврала под присягой, ей грозит новое расследование в Великобритании. И если актриса будет привлечена к ответственности, ее могут выгнать из страны как резидентку США.

«Лжесвидетельство является наибольшей угрозой и затрагивает суть нашей системы правосудия, поэтому полицию можно пригласить для расследования, чтобы показать, что любого лгущего в суде представителя общественности могут привлечь к ответственности за подачу ложных показаний», — заявил в комментарии журналистам партнер юридической фирмы Hodge, Jones and Allen Шон Колфилд.

Теперь Герд утверждает, что она еще предстоит сделать полное пожертвование, потому что Джонни подал на нее в суд на $50 млн в марте 2019 года. Со своей стороны адвокат Деппа Камилла Васкес подчеркнула, что Эмбер имела деньги за несколько месяцев до судебного процесса, но она не пожертвовала их, как обещала.

Фото: Getty Images

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